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Gerede'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Gerede'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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Bolu'nun Gerede ilçesinde yanan ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yanan ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Yağdaş köyünde bulunan ahşap bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ahşap ev kullanılamaz hale geldi. ???????

Kaynak: AA
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