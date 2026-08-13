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Gerede'de Otluk Alan Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Gerede'de Otluk Alan Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
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Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Tatlar köyünde otluk alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Gerede Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, yetkililer çevre ve otluk alanlarda dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Bolu'nun Gerede ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Tatlar köyündeki otluk alanda yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Gerede Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Kaynak: AA
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