Haberler

Batman'da 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 10 kişi anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesinde 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 8'i çocuk 10 kişi için anma programı düzenlendi. Kaymakam, jandarma komutanı ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu, kabirlerde dua edildi. Saldırıda yakınlarını kaybeden Ahmet Gök, 'Terörsüz Türkiye' sürecini desteklediklerini belirtti.

Batman'ın Gercüş ilçesinin Seki köyünde 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 8'i çocuk 10 kişi için anma programı düzenlendi.

Köydeki taziyeevinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, daha sonra hayatını kaybedenlerin kabirleri başında dua edildi.

Programa, Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Mehmet Sedat Güneş, bazı siyasi partilerin temsilcileri, güvenlik korucuları ile vatandaşlar katıldı.

Saldırıda annesini, eşini ve 6 çocuğunu kaybeden Ahmet Gök, AA muhabirine, acılarının büyük olduğunu söyledi.

Yitirdikleri yakınları için her yıl anma programı düzenlediklerini ifade eden Gök, "Ölenler arasında 40 günlük ikiz bebekler de vardı. Rahmetli annem 75, eşim 40 yaşındaydı." dedi.

Gök, "Terörsüz Türkiye" sürecini desteklediklerini belirterek, "Daha fazla acı, ölüm olmasın. Herkes rahatça, özgürce yaşasın. Sürecin hayırla tamamlanmasını bekliyoruz. İnşallah olur. Allah devletimize, milletimize, bayrağımıza, güvenlik güçlerimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
Bakan Gürlek duyurdu! 81 ile “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu yeni genelge

Adalet Bakanlığı'ndan 81 ile "sıfır tolerans" genelgesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi: Dokunmak, öpmek istiyorum

Büyük ihanetin yazışmaları! Hem de en yakın arkadaşla

Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir

Milyonlarca sürücüye uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Klima çalıştırılamayan uçak fırına döndü, yolcular fenalık geçirdi

Yolculuk kabusa döndü: Yolcular dakikalarca nefes alamadı
Eşinin doğumunu kaçırmak istemeyen Doku, Dünya Kupası'ndan çekildi

Ünlü futbolcu, eşinin doğumunda olmak için Dünya Kupası'ndan çekildi
İnsan olan bunu nasıl yapar? Bu görüntüye büyük tepki var

İnsan olan bunu nasıl yapar? İnfial yaratan görüntü

Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı

Kesenler, bambaşka bir görüntüyle karşılaşıyor
Bulduğu bir deste parayı teslim ettiği kişinin sorusu karşısında şoke oldu

Bulduğu parayı teslim ettiği kişinin sorusu karşısında şoke oldu