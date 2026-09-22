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Georgescu, dolandırıcılıktan 30 gün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı

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Romanya'da eski cumhurbaşkanı adayı Calin Georgescu, dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından Bükreş Mahkemesine çıkarıldı. DIICOT, 30 gün tutuklama ve 1,1 milyon avroyu aşan dolandırıcılık iddiasıyla suçlama yöneltti.

Romanya'da Batı ve NATO karşıtı tutumuyla bilinen eski cumhurbaşkanı adayı Calin Georgescu'nun, hakkında yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından mahkemeye çıkarıldığı belirtildi.

Romanya Ulusal Haber Ajansı (AGERPRES), Romanya Organize Suçlar ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (DIICOT) tarafından hakkında dolandırıcılık soruşturması yürütülen Georgescu'nun başkent Bükreş'te gözaltına alınmasının ardından Bükreş Mahkemesine getirildiğini aktardı.

DIICOT'un, eski cumhurbaşkanı adayı Georgescu'ya "örgütlü suç grubu oluşturmak" ve "ağır dolandırıcılık" suçlamaları yönelttiği ve 30 gün tutuklu yargılanma talebinde bulunduğu ifade edildi.

Georgescu'nun 2021'de yüksek finansman sağlamak vaadiyle bir iş insanından 1,1 milyon avronun üzerinde para aldığı iddia edildi.

DIICOT ekiplerinin dün Georgescu ile bağlantılı 5 adreste yaptığı aramalarda sinyal karıştırıcı cihaz, veri depolama araçları ve çeşitli kimlik belgelerinin ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Romanya medyası, Georgescu'nun dün gözaltına alınmasının ardından 24 saatini polis gözetiminde geçirdiğini belirtti.

"Georgescu'nun gözaltına alınmasının 2024 seçimleriyle ilgisi yok"

Bu arada ulusal basında, Kasım 2024'te yapılan ve iptal edilen cumhurbaşkanı seçiminde aday olan Georgescu hakkında seçim dönemine ilişkin başka bir soruşturmanın daha yürütüldüğü iddiaları yer aldı.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan da ülkesindeki son gelişmelere ilişkin "Eski cumhurbaşkanı adayı Georgescu'nun gözaltına alınmasının 2024 seçimleriyle bir ilgisi yok. Süreç dolandırıcılık suçuyla bağlantılı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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