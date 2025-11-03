Haberler

George Clooney'den Kamala Harris'e Adaylık Eleştirisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li aktör George Clooney, 2024 başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın çekilmesinin ardından Kamala Harris'in aday olmasının yanlış bir seçim olduğunu ifade etti. Clooney, Biden'ın yerine yeni bir aday belirlemek için ön seçim yapılmasını savundu.

ABD'li oyuncu George Clooney, 2024'teki başkanlık yarışından çekilen eski Başkan Joe Biden'ın yerine eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in aday olmasının "hata" olduğunu söyledi.

Clooney, CBS kanalına verdiği mülakatta 2024'teki başkanlık yarışına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Demokrat Partiyi destekleyen Clooney, New York Times gazetesinde 2024'te yayımlanan ve o dönem, Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi çağrısında bulunduğu görüş yazısının arkasında olduğunu ve Demokrat Partinin yeni bir aday belirlemek için "ön seçim" düzenlemesini tercih ettiğini söyledi.

Clooney, Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından Harris'in aday olmasını "hata" şeklinde niteleyerek bu yarışla eski ABD Başkan Yardımcısı'na "zor bir görev" verildiğini savundu.

Biden, 2024'teki başkanlık yarışından çekilmişti

ABD'de 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimleri öncesi Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran 2024'te CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Biden, yaşı konusundaki kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen George Clooney gibi ünlülerden Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Ardından Biden, 21 Temmuz'da başkanlık seçimi için adaylıktan çekildiğini duyurmuş, ardından Harris Demokrat Partinin yeni başkan adayı olmuştu.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi sallanıyor! Korkutan deprem çok sayıda ili etkiledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babacan'dan iktidara sert eleştiri: 7 yıldır enflasyon tek haneye inecek diyorlar

Açıklanan veriyi duyunca küplere bindi: 7 yıldır aynı şeyi söylüyorlar
Kafede sipariş yüzünden tartıştığı eski iş arkadaşını sustalıyla öldürdü

Daha 19 yaşında! Kafede sustalıyla cinayet işledi
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Böyle bir şey mümkün mü? Türkiye'de çekildiği söylenen bu görüntü tartışma yarattı

Türkiye'de çekildiği söylenen bu görüntü tartışma yarattı
Babacan'dan iktidara sert eleştiri: 7 yıldır enflasyon tek haneye inecek diyorlar

Açıklanan veriyi duyunca küplere bindi: 7 yıldır aynı şeyi söylüyorlar
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Yunus Akgün'e La Liga'dan sürpriz talip

Yunus Akgün'e La Liga'da zirveye oynayan takım talip
Aylar sonra intikamını aldı! Skriniar'dan Cerny'e gönderme

Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda 2026'da yüzde 20'nin altını hedefliyoruz

Erdoğan'ın yardımcısından piyasaları hareketlendirecek tahmin
Sokakta kovaladığı kadını öldürüp intihar etti! Kan donduran olay kamerada

Kan donduran olay kamerada! Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
Dzeko ile tartışan antrenörün kalemi kırıldı

Tartıştığı antrenör hakkında karar çıktı
Engin Çağlar'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Usta oyuncunun ölümüne neden olan sürücünün ifadesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.