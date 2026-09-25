Geometrik desenler çalıştayı heyeti, Niksar Kaymakamı Perçi'yi ziyaret etti

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"6. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı" heyeti, Niksar Kaymakamı Kadir Perçi'yi ziyaret etti.

İslam sanatında geometrik desenlerin tarihi, sanatsal ve mimari yönlerinin ele alındığı çalıştay kapsamında ilçede çeşitli programlar gerçekleştirilecek.

Çalıştay heyeti, Kaymakam Perçi'yi ziyaret ederek Niksar'ın sahip olduğu tarihi ve kültürel miras hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, özellikle Danişmendli döneminden bıgüne ulaşan kültür varlıkları, Niksar'ın Türk-İslam sanat ve mimarlık tarihi açısından taşıdığı önem ile kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve bilimsel çalışmalarla gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Perçi, uluslararası nitelikteki bilimsel ve kültürel organizasyonların Niksar'ın tarihi ve kültürel değerlerinin daha geniş çevrelere tanıtılmasına katkı sağladığını belirterek, çalıştay heyetini ilçede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretinin ardından çalıştay heyeti, Niksar Kaymakamlığı koordinasyonunda hazırlanan program kapsamında ilçedeki tarihi ve kültürel alanlarda incelemede bulundu.

Kaynak: AA