General Motors, Çin'in Wuhan Kentinde Yeni Ultium Fabrikasını Açtı

SAIC General Motors'un (SAIC-GM) yeni Ultium fabrikası Çarşamba günü Çin'in iç kesimindeki Wuhan şehrinde faaliyete geçti.

Aynı gün Buick Electra E5 araçlarının test amaçlı ilk partisi resmi olarak fabrikanın üretim hattından çıktı.

Şirket, Ekim 2021'de Shanghai'da benzer şekilde üretim yapan bir fabrika açmıştı. Bu SAIC-GM'nin ikinci fabrikası oldu.

SAIC-GM Wuhan Ultium Merkezi, şirketin Çin'in yeni enerjili araç pazarına daha fazla nüfuz edebilmesi adına önemli bir adım.

Yüksek teknoloji ürünü, akıllı üretim ekipmanlarının kullanılma sokulmasıyla tesis daha çevreci ve güvenli hale geldi.

Birçok üretim süreci artık yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş durumda.

SES (Çince): WANG YONGQİNG, SAIC-GM Genel Müdürü:

"SAIC-GM'nin 70 milyar yuan (10,07 milyar ABD doları) yatırım yaptığı yeni fabrikası, akıllı elektrikli araç sektöründeki önemli bir proje. SAIC-GM Wuhan Ultium Merkezi, Ultium teknolojisine sahip bataryaların ve motor sistemlerinin yüksek kaliteli üretimine güç katacak."

Wang'e göre, fabrika tarafından üretilen elektrikli tahrik sistemleri de küresel pazarda satışa sunulacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai şehrinden bildiriyor.

(XHTV)