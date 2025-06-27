Genelkurmay Başkanları Türkiye'de Bir Araya Geldi

Genelkurmay Başkanları Türkiye'de Bir Araya Geldi
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Orgeneral Metin Gürak, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev'i Türkiye'de resmi törenle karşıladı. İki lider, milli marşların ardından basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev ile bir araya geldi.

Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Orgeneral Veliyev'i Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Orgeneral Veliyev, Onur Kıtası'nı selamladı.

Orgeneral Gürak ve Orgeneral Veliyev???????, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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