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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahında görüşme gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA
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