Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Ankara'da Düşen Uçakta Vefat Eden Muhammed Ali Al-Haddad'ın Libya'da Düzenlenen Törenine Katıldı

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara Haymana'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Naşkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve askeri heyet için Libya'da düzenlenen resmi törene katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri konuya ilişkin sosyal medya hesabından kısa bir video paylaşarak, şu açıklamayı yaptı:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, elim bir uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyet için Libya'da düzenlenen törene katıldı. Orgeneral Bayraktaroğlu, törenin ardından Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi, Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Savunma Bakan Vekili Tümgeneral Abdusselam Zubi ile görüşme gerçekleştirdi."