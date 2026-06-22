Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Pakistan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Iftikhar'ı kabul etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Korgeneral Babar Iftikhar'ı kabul etti.

Genelkurmay'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun, resmi ziyaretler için Türkiye'ye gelen Pakistan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Iftikhar'ı kabul ettiği belirtildi.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğrafa da yer verildi.