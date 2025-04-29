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Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kore Cumhuriyeti'nde İncelemelerde Bulundu

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kore Cumhuriyeti'nde İncelemelerde Bulundu
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kore Cumhuriyeti'nde resmi ziyaret gerçekleştirdi. Army Tiger Tugayı'nda incelemelerde bulunan Gürak, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Salih Murat Tamer ve Kore Cumhuriyeti Askeri Ataşeliği'ni ziyaret etti.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyarette bulunduğu Kore Cumhuriyeti'nde Army Tiger Tugayı'nda incelemelerde bulundu. Gürak, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Salih Murat Tamer ve Kore Cumhuriyeti Askeri Ataşeliği'ni ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın, Kore Cumhuriyeti'ne yaptığı resmi ziyarete ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Resmi ziyaret kapsamında gittiği Kore Cumhuriyeti'nde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Army Tiger Tugayında incelemelerde bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi sayın Salih Murat Tamer ve Kore Cumhuriyeti Askeri Ataşeliğini ziyaret etmiştir" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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