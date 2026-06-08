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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, ABD Afrika Komutanlığı Komutanı Orgeneral Anderson ile görüştü

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Afrika Komutanlığı Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Afrika Komutanlığı Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson görüştü.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
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