Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, ABD Afrika Komutanlığı Komutanı Orgeneral Anderson ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Afrika Komutanlığı Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson görüştü.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.