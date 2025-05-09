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Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO Siber Savunma Tatbikatına Katıldı

Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO Siber Savunma Tatbikatına Katıldı
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Kilitli Kalkan 2025 Siber Savunma Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katıldı. Tatbikata 40 ülke ve 17 takım iştirak etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Kilitli Kalkan (Locked Shields) 2025 Siber Savunma Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe, TSK Siber Savunma Komutanlığında iştirak etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, 5-9 Mayıs tarihleri arasında 40 ülkenin 17 takımla katılım sağladığı NATO Kilitli Kalkan (Locked Shields) 2025 Siber Savunma Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katıldı.

Gürak'ın, tatbikata TSK Siber Savunma Komutanlığından iştirak ettiği belirtilen paylaşımda, konuya ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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