Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO Komutanı Vandier'i Ağırladı

Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO Komutanı Vandier'i Ağırladı
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Oramiral Pierre Vandier ile bir araya geldi. Vandier, Türkiye'yi resmi ziyarette bulunmak üzere geldi ve Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşılandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Oramiral Pierre Vandier ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Oramiral Vandier'i, Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşıladı.

NATO Marşı ve İstiklal Marşı'nın çalınmasının ardından Oramiral Vandier, Onur Kıtası'nı selamladı.

Gürak ve Vandier, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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