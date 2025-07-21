Genelkurmay Başkanı Gürak, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı ile Görüştü
Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchiski ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Törenle karşılanan Lafchiski, Onur Kıtası'nı selamladı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchiski ile bir araya geldi.
Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Tümgeneral Lafchiski'yi, Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
Tümgeneral Lafchiski, milli marşlar çalındıktan sonra Onur Kıtası'nı selamladı.
Orgeneral Gürak ve Lafchiski, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel