Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'ndan Riyad Büyükelçisi İşler'e ziyaret

Güncelleme:
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gitti ve burada Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler'i ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler'i ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NSosyal hesabındaki paylaşıma göre, Orgeneral Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da Riyad Büyükelçisi İşler ile Askeri Ataşeliğe ziyarette bulundu.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
