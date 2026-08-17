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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Sudanlı mevkidaşı Elatta'yı askeri törenle karşıladı

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Sudanlı mevkidaşı Elatta'yı askeri törenle karşıladı
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yasir Abdelrahman Hassan Elatta'yı askeri törenle karşıladı. Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. TSK sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmelerin içeriğine dair detay verilmezken, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yasir Abdelrahman Hassan Elatta'yı askeri törenle karşıladı. Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yasir Abdelrahman Hassan Elatta'yı askeri törenle karşıladığı bildirildi.

Açıklamada, askeri törenin ardından Bayraktaroğlu ve Elatta'nın ikili görüşme gerçekleştirdiği, daha sonra heyetler arası görüşmelere geçildiği belirtildi.

Kaynak: ANKA
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