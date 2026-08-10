Genelkurmay Başkanı Somali'li mevkidaşını ağırladı

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İbrahim Mohamed Mahamud ile bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İbrahim Mohamed Mahamud'u askeri törenle karşıladı.

Törenin ardından Bayraktaroğlu ve Mahamud baş başa görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra iki ülke heyetleri arasında görüşme yapıldı.

Kaynak: ANKA