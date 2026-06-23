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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Moğolistan Savunma Bakanı Damba ile görüştü

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Moğolistan Savunma Bakanı Batlut Damba ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Moğolistan Savunma Bakanı Batlut Damba ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak ülkemizde bulunan Moğolistan Savunma Bakanı Sayın Batlut Damba ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda görüşme gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
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