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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Kuveyt Hava Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuveyt Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Fahad Falah Al-Khurainej'i kabul etti. Kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da yer aldı. Al-Khurainej, Dalkıran'ın resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunuyordu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuveyt Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Fahad Falah Al-Khurainej'i kabul etti.

Genelkurmayın NSosyal hesabından kabule ilişkin yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Kuveyt Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Fahad Falah Al-Khurainej'i kabul etti. Kabulde, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA
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