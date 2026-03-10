Haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Kazakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kuchekbayev'i kabul etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Kazakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kuchekbayev'i kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kazakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mereke Kuchekbayev ile Ankara'da bir araya geldi. Kabul törenine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kazakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mereke Kuchekbayev ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Kazakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mereke Kuchekbayev'i kabul etti. Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı

Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti
İBB davasında eski CHP'li milletvekili aylık gelirini açıkladı: Hangi çantayla para? Bir tane delil gösterin

Eski CHP'li milletvekili aylık gelirini açıkladı
Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı

Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar

Savaşta dengeleri altüst edecek adım
Sezen Aksu'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor

Sezen Aksu'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor