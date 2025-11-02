Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Katar'da Büyükelçi Göksu'yu Ziyaret Etti
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar'da Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'yu ziyaret ederek resmi temaslarda bulundu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar'da Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'yu ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Orgeneral Bayraktaroğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.
Bayraktaroğlu, burada Doha Büyükelçisi Göksu ve askeri ataşeliği ziyaret etti.
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel