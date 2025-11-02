Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Katar'da Büyükelçi Göksu'yu Ziyaret Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar'da Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'yu ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Orgeneral Bayraktaroğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Bayraktaroğlu, burada Doha Büyükelçisi Göksu ve askeri ataşeliği ziyaret etti.