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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Hafter ile görüşmede bölgesel konuları ele aldı

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabındaki paylaşımına göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabındaki paylaşımında, Bayraktaroğlu'nun Hafter ile görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Kaynak: AA
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