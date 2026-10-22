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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Gambiyalı mevkidaşı Gomez'i Ankara'da ağırladı

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaret kapsamında Ankara'da bulunan Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ousman Gomez ile Karargahta bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf, Genelkurmayın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda yer aldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ousman Gomez ile bir araya geldi.

Genelkurmayın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'da bulunan Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ousman Gomez ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahında bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Kaynak: AA
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