Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Gambiyalı mevkidaşı Gomez'i Ankara'da ağırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ousman Gomez ile bir araya geldi.

Genelkurmayın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'da bulunan Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ousman Gomez ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahında bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Kaynak: AA