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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Fransa'da Büyükelçi Demirer'i ziyaret etti

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Fransa'da Paris Büyükelçisi Yunus Demirer'i ve Askeri Ataşeliği ziyaret etti. Ziyaretlere ilişkin fotoğraflar Genelkurmayın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda yer aldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Fransa'da Paris Büyükelçisi Yunus Demirer'i ve Askeri Ataşeliği ziyaret etti.

Genelkurmayın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Fransa'da Büyükelçi Demirer'i ve Askeri Ataşeliği ziyaret ettiği bildirildi.

Paylaşımda, ziyaretlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA
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