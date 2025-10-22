Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Eskişehir'de Hava Kuvvetleri'ni Ziyaret Etti

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi ve Müşterek Kuvvet Hava Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı, Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ni ve Müşterek Kuvvet Hava Komutanlığı'nı ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur. Orgeneral Bayraktaroğlu; ziyaret, inceleme ve denetlemelerin ardından Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda gerçekleştirilen hava savunma koordinasyon çalışmasına katılmıştır" denildi.