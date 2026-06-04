Haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'ndan Selanik'te Görüşme Trafiği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Selanik'te düzenlenen 19. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Selanik'te düzenlenen 19'uncu Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı. Bayraktaroğlu, toplantı kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin X hesabından yapılan paylaşımda. şunlar kaydedildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Selanik/Yunanistan'da düzenlenen 19'uncu Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı. Orgeneral Bayraktaroğlu toplantı kapsamında; Napoli Müşterek Kuvvet Komutanı Oramiral George M. Wikoff, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Korgeneral Arben Kingji, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Gojko Knezevic, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftimov, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchiski, Sırbistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milan Mojsilovic ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitrios Choupis ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantı bitiminde Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı Ortak Bildirisi'ni imzaladı."

Kaynak: ANKA
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi

CHP'deki kaos Meclis'e taşınıyor! Kılıçdaroğlu kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten

Müge Anlı'nın eski eşi saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan dondurdu
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı'nın samimi görüntüleri! Peş peşe hamleler geldi

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Peş peşe hamleler
Aziz Yıldırım'dan milli yıldıza resmi teklif

Aziz Yıldırım'dan milli yıldıza resmi teklif

ABD'de Epstein depremi büyüyor! Dosyalardan çıkan yeni isim şaşırttı

Deprem büyüyor! Dosyadan çıkan son isim ABD'yi sarsacak türden
Pentagon'un akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle sıkıntı yaşadığı iddia edildi

Pentagon'un akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle sıkıntı yaşadığı iddia edildi
'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 1 milyon 200 bin TL ceza kesildi

Tek çevirmede sıfır araba parası kadar ceza yedi
Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış

Bu kare sonun başlangıcı oldu