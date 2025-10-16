Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, 1'inci Ordu ve Kuzey Deniz Saha Komutanlığını Ziyaret Etti

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1'inci Ordu Komutanlığı ile Kuzey Deniz Saha Komutanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarete üst düzey askeri yetkililer de katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1'inci Ordu Komutanlığı ve Kuzey Deniz Saha Komutanlığını ziyaret ederek, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, ziyarette Orgeneral Bayraktaroğlu'na, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da eşlik etti.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
