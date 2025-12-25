Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Gaziantep'in Kurtuluş Günü" programına katıldı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk milletinin her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olduğunu belirterek, bunun için güçlü olmak gerektiğini söyledi.

Bakan Bak, Gaziantep'in Kurtuluş Günü dolayısıyla Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun destansı bir mücadele olduğunu aktaran Bak, şu ifadelere yer verdi:

"Bu ülkenin çocuklarına destansı mücadeleyi anlatmak gerekiyor. Destansı kahramanları, gençlerimizin bilmesi gerekiyor. Bizim tarihimiz hep destanlarla dolu, tarihimizle gurur duymalıyız. Buradaki direniş Kurtuluş Savaşı'nın fişeğini yakmış, bir milletin ne kadar güçlü olduğunu göstermiş. Bir şehrin nasıl bir mücadele ortaya koyduğunu göstermiş. Aynı şeyi günümüzde de Gazze'de yaşıyoruz. Gazze'nin direnişini tüm dünya gördü. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm dünyaya bunu anlattık. Türk milleti her zaman mazlumun yanındadır, zalimin karşısındadır. Bunu yapmak için güçlü olmak gerekiyor. Bugün savunma sanayisindeki yatırımlar, kendi İHA ve SİHA'sını yapan dünyada 3-4 ülkeden biri olan bir Türkiye var. Kendi gemisini, uçağını, füzesini ve bütün yatırımlarını yapan savunma sanayisinde güçlü bir Türkiye var."

Bakan Bak, Gaziantep'in kavuştuğu yatırımlarla spor şehri olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise Türkiye üzerine senaryo yazanların 100 yıl önce büyük bir hüsrana uğradığını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu hüsranın kahramanları milli mücadele kahramanlarıdır. Türkiye gerek bulunduğu konum itibariyle gerekse 3 kıta 7 iklime asırlardır sürmüş olduğu egemenlik, adalet sebebiyle her zaman birilerinin hedefi olmuştur. Türkiye bu anlamda 100 yıl geçse de birilerinin planı olmuştur ama unuttukları bir şey var ve onu hatırlatan güçlü bir millet güçlü bir devlet var. Türkiye Cumhuriyeti asla ama asla Türkiye üzerine oynanan oyunları karşılıksız bırakmamıştır. Türkiye üzerinde oyun oynanacak bir ülke değildir. Biz birliğimizi, beraberliğimizi vatanımızı, bayrağımızı ve İstiklal Marşımızı kıyamete kadar koruyacağız."

Törende, Gaziantep'e değer katanlara plaket verildi.

Programa Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, şehit yakınları, gaziler ve davetliler katıldı.