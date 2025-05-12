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Gençlik Haftası Etkinlikleri Kapsamında Tarihi Göç Yolunda Yürüyüş Gerçekleştirildi

Gençlik Haftası Etkinlikleri Kapsamında Tarihi Göç Yolunda Yürüyüş Gerçekleştirildi
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Hayme Ana Türbesi'nden başlayarak Bilecik'in Söğüt ilçesine kadar devam eden 11 kilometrelik bir yürüyüş düzenlendi. Etkinlikte Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, tarihteki önemli annelerin rolünden bahsetti.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Domaniç'ten Bilecik'in Söğüt ilçesine uzanan "tarihi göç yolu"nda yürüyüş gerçekleştirildi.

Kaymakamlık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hayme Ana Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle Çarşamba Köyü'ndeki Hayme Ana Türbesi önünde başlayan 11 kilometrelik yürüyüş, Domaniç Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda son buldu.

Yürüyüşün ardından konuşan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Hayme Ana ve Zübeyde Hanım gibi annelerin tarihteki önemini anlattı.

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde ulvi bir kuvvet bulacaktır." sözünü hatırlatan Kızıltoprak, "Bu toprakları vatan edinen büyüklerimizin yolunda olduğumuzu göstermek için bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Her yıl daha da büyüterek devam ettireceğiz." dedi.

Etkinlikte türbe ziyareti gerçekleştirildi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından halk oyunları gösterileri sunuldu.

Programa, Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen İsmail Bayar, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Serdar Yiğit - Güncel
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