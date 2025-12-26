AYBÜ ve Çubuk BİLSEM'den afetlere yönelik ortak tasarım atölyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) ile Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, afetlere yönelik çözüm odaklı tasarımların geliştirilmesini amaçlayan "Genç Tasarımcılar Mentörlük Programı-Afet ve Acil Durum Çözümleri" etkinliği gerçekleştirildi.

AYBÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü ile Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) iş birliğinde yürütülen program kapsamında, Çubuk BİLSEM'de eğitim gören 12 öğrenci ile üniversitenin Endüstriyel Tasarım Bölümünden 11 öğrenci mentör–menti modeliyle bir araya geldi. Öğrenciler, deprem ve afet anlarında kullanılabilecek taşınabilir acil durum ürünleri, hızlı barınma çözümleri ve iletişim araçlarına yönelik tasarımlar geliştirdi.

AYBÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü Dekanı Prof. Dr. İhsan Toktaş, bu tür iş birliklerinin üniversitelerin toplumsal sorumluluk misyonunu güçlendirdiğini belirterek, gençlerin erken yaşta tasarım kültürüyle tanışmasının önemine dikkati çekti.

Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl ise projeye katılan öğrencilerin hem akademik hem de sosyal yönden önemli kazanımlar elde ettiğini ifade ederek, "İlçemizde gerçekleştirilen üniversite-BİLSEM iş birliği tüm ülkemiz için örnek bir çalışma oldu." dedi.

Proje sorumlusu ve Çubuk BİLSEM Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Özgün Devrim, etkinliğin amacının kusursuz ürünler ortaya koymaktan ziyade insan odaklı tasarım süreçlerini deneyimlemek olduğunu ifade etti.

Etkinlik sonunda ortaya çıkan tasarım çalışmaları sergilenerek katılımcıların beğenisine sunuldu.

Projenin ikinci etabının, AYBÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü atölyelerinde farklı temalarla sürdürülmesi planlanıyor.