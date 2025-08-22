Genç Piyanist İlyun Bürkev, Avrupa Turnesine Çıkıyor

Genç piyanist İlyun Bürkev, şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) ile Avrupa turnesine çıkmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki konservatuvarlardan seçilen 16-22 yaş arası 80 yetenekli müzisyenden oluşan TUGFO ile sahne alacak Bürkev, turne kapsamında kariyerinin önemli adımlarından birini atarak Hamburg Schleswig-Holstein Müzik Festivali'nde ve Elbphilharmonie sahnesinde Rising Star olarak çalacak.

Turne, Atatürk Kültür Merkezi'nde 28 Ağustos'ta Bürkev'in solist olarak çalacağı konserle başlayacak. Ardından 2 Eylül'de Almanya Hamburg'daki Elbphilharmonie, 4 Eylül'de Prag Smetana Hall ve 7 Eylül'de Viyana MuTh Konzertsaal konserleriyle devam edecek.

Bürkev, geçen yıl da İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinde şef Cem Mansur yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) ile sahne almıştı.

Genç sanatçı, TUGFO ile icra edeceği konser kapsamında Edvard Grieg'in "La minör Piyano Konçertosu Op. 16" adlı eserini seslendirecek. Aynı programda Ludwig van Beethoven'ın "5. Senfoni"si, Benjamin Britten'ın "Four Sea Interludes" ve Cem Esen'in "Sarcasm Op. 39" adlı eseri de yer alıyor.