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Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 6. Bölge Finali Yozgat'ta Yapıldı

Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 6. Bölge Finali Yozgat'ta Yapıldı
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Yozgat'ta düzenlenen 'Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 6. Bölge Finali'nde, 12 şehirden 24 öğrenci Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yetenekleriyle yarıştı. Dereceye giren öğrenciler Türkiye finallerinde mücadele edecek.

Anadolu imam hatip liseleri ile ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 6. Bölge Finali" Yozgat'ta yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Yozgat Valiliği Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, 9'u Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller olmak üzere toplam 12 şehirden 24 öğrenci, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştı.

Yarışmada lise kategorisinde Zaid Aboelenin Badaway Elsayed birinci, Muhammed Nebhen Elseyid ikinci, Yusuf Elnasır üçüncü oldu.

Ortaokullarda ise Eymen Arıcıoğlu birinci, Eyüphan Şekerci ikinci, Semir Salih ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödül, diğerlerine ise katılım belgesi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, yarışmada kaybedenin olmadığını söyledi.

Dereceye giren öğrencilerin Türkiye finallerinde yarışacağını belirten Altınkaynak, kendilerine başarılar diledi.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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