Genç mimarın kuduzdan öldüğü Siverek'te sokakları köpek sürüleri bastı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz köpeğin saldırısına uğrayan Lütfü Seray, kuduz hastalığına yakalandı. Bir süredir Gaziantep'te bir hastanede tedavi altında olan Seray, dün yaşamını yitirdi. Acı olay sonrası büyük üzüntü yaşanırken Siverek sokaklarında başıboş köpek sürülerinin dolaşması ise büyük korku yarattı.

KUDUZ TEŞHİSİ KONULDU

Siverek ilçesinde kuduz köpek saldırısına uğrayan genç mimar olan Lütfü Seray, kuduz hastalığı belirtileri göstermesi üzerine Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı, burada kuduz teşhisi konulan genç mimar Gaziantep'e sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep'te yaklaşık bir haftadır tedavi gören Seray, doktorların tüm mücadelesine rağmen hayatını kaybetti. Lütfü Seray'ın cenazesi, yarın Siverek'te toprağa verilecek.

SOKAKLARDA CİRİT ATIYORLAR

Yaşanan acı olay kentte büyük üzüntü yaratırken Siverek sokaklarında başıboş köpek sürülerinin dolaşması ise endişe yarattı.