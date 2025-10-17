Haberler

Genç Kızılay, MSKÜ Rektörü'nü Ziyaret Etti

Genç Kızılay, MSKÜ Rektörü'nü Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Genç Kızılay İl Yönetim Kurulu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile gençlik faaliyetleri ve gönüllülük konularında istişarede bulundu. Rektör, gençliğe destek verme taahhüdünde bulundu.

Muğla Genç Kızılay İl Yönetim Kurulu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'ı ziyaret etti.

Senato Salonu'ndaki ziyarette, üniversite ve sivil toplum iş birliğinin güçlendirilmesi, gençlik faaliyetlerinin desteklenmesi ve gönüllülüğün yaygınlaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türk Kızılay Muğla İl Merkezi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Genç Kızılay'ın İl Başkanı Arif Türkdoğan, Kaçar'a nazik ev sahipliği ve Genç Kızılay'a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

Türkdoğan, gençlerin iyilik hareketine verdiği katkıların artarak devam etmesini temennisinde bulundu.

Kaçar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, daha güçlü ve daha duyarlı bir gençlik için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

Ziyaret sonunda Türkdoğan, Kaçar'a teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
Test sonuçları belli oldu! 8 ünlüde yasaklı madde tespit edildi

İşte testleri pozitif çıkan ünlüler
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
İYİ Partili Türkeş, Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi! Yaptığı çağrı skandal

Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi!
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti

Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Ölü ineği aracına bağlayıp kilometrelerce sürükledi

Biz izlemeye dayanamadık! Vicdanları kanatan görüntüler
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Kanında uyuşturucu çıkmayan Engin Polat'tan ilginç açıklama

Kanında uyuşturucu çıkmadı ama yine de mutlu değil
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.