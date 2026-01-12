Haberler

Genç Kızılay Genel Başkanı İlhan Çorum'da gönüllülerle buluştu

Güncelleme:
Genç Kızılay Genel Başkanı Utku İlhan, Çorum'da Kızılay gönüllüleriyle bir araya geldi. Etkinlikte gönüllülerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve çeşitli ikramların sunulması sağlandı.

Kızılay Alaca Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Belediyesi Çorumlu Obasında düzenlenen etkinlikte Genç Kızılay'ın gönüllülük esaslı çalışmaları ve saha faaliyetleri değerlendirildi.

Program boyunca gönüllülerin katılımıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinliklerde gönüllüler tarafından hazırlanan çiğ köfte başta olmak üzere çeşitli ikramlar, programa katılan misafirlere sunuldu.

