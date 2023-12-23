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Genç iş insanı Özgür Kaya, otomotiv sektöründeki başarısıyla adından söz ettiriyor

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Dünyadaki en büyük otomotiv markalarını bünyesinde bulunduran genç iş insanı Özgür Kaya, ödül rekoru kırarak her yıl satış rekorları kırmaya devam ediyor. Limited araç satışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Kaya, uzun soluklu sözleşmeler imzalayarak başarısını her geçen gün katlıyor.

Etiler'e getirdiği son model araçlarla adından söz ettiren genç iş insanı Özgür Kaya, dünyadaki en büyük otomotiv tuning markalarını bünyesinde bulundurmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü markalarla her yıl satış rekorları kıran ve ödüllere doymayan kaya Özellikle Türkiye'de "limited edition" modasını getiren kişilerin başında geliyor.

Özel Body Kit uygulamaları iç tasarım performans ürünleriyle müşterilerinin isteklerine fazlasıyla cevap veren Özgür Kaya, şu an Türkiye'de hemen hemen tüm dünya markalarını elinde bulunduruyor. İzinsiz hiçbir şekilde sosyal medya ve tabelasında kimsenin reklamını yapamayacağı markalarla çalışan Kaya, başarısından ötürü uzun soluklu sözleşmeleri elinde bulundurmaya devam ediyor.

Genç iş insanı Özgür Kaya, otomotiv sektöründeki başarısıyla adından söz ettiriyor

Genç iş insanı Özgür Kaya, otomotiv sektöründeki başarısıyla adından söz ettiriyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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