Acil tıp teknisyeni çift ambulansla hastaların imdadına koşuyor

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda 5 yıldır birlikte çalışan genç çift, hastalara hızlı şekilde ulaşıp, gerekli müdahaleyi yapabilmek için çaba gösteriyor.

Acil tıp teknisyeni Pınar (30) ile Mehmet Emre Biçer (32) çifti, lise yıllarındaki birlikteliklerini 12 yıl önce atandıkları Kilis'te evliliğe dönüştürdü.

İki çocukları olan çift, bir süre Konya'nın farklı ilçelerinde çalıştıktan sonra 2020'de Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na tayin oldu.

İş ortamında da 5 yıldır uyumlu birliktelik sergileyen Biçer çifti, kimi zaman birlikte kimi zaman da ayrı ekiplerle ihbar yapılan yerlere giderek hastalara müdahale ediyor.

"Sağlık çalışanı olarak işimize profesyonel yaklaşıyoruz"

Pınar Biçer, AA muhabirine, ailesinin yönlendirmesiyle 17 yaşında adım attığı mesleğini severek yaptığını söyledi.

Eşiyle mesleki anlamda deneyim ve tecrübe kazandıklarını anlatan Biçer, şöyle konuştu:

"Eşim çok iyi bir sağlık çalışanı. Bazen benden ayrı vakaya çıktığı zaman endişeleniyorum. Çünkü ne zaman ve neyle karşılaşacağını bilmiyoruz. Sadece ona içimden dua ediyorum. Birlikte vakaya çıktığımızda her konuda birbirimize destek oluyoruz. Hatta o zaman eş olduğumuzu unutuyoruz. Sağlık çalışanı olarak işimize profesyonel yaklaşıyoruz. Kesinlikle duygusal yönden bakmıyoruz. En güzel olanı da meslektaş olduğumuz için eşimle empati kurabiliyoruz. İş yorgunluğunu, uykusuzluğu ve stresi biliyoruz. O yüzden birbirimizin halinden anlıyoruz."

"Eşimle müdahale ettiğimiz vakalarda ben daha koruyucu ve gözlemleyici olabiliyorum"

Mehmet Emre Biçer de eşiyle sorumluluğu hayatın her alanında birlikte paylaştıklarını dile getirdi.

Birbirlerinin moral ve motivasyonunu yüksek tuttuklarını vurgulayan Biçer, şunları kaydetti:

"Her konuda birbirimizin destekçisiyiz. Her şeyi paylaşımla ve planlı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu sayede kendimize, işimize ve çocuklarımıza güzel zaman ayırıyoruz. Bazen tek başımıza bazen de birlikte vakalara çıktığımız oluyor. Eşimle müdahale ettiğimiz vakalarda ben daha koruyucu ve gözlemleyici olabiliyorum. İşimizin profesyoneliyiz. Mesleğe adanmışlığımız var. 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli olmaktan çok mutluyuz."