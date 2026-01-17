Sinop'ta genç girişimcilerin küçükbaş hayvancılık işletmesine ziyaret

Sinop'un Türkeli ilçesinde Mehmet Özcan ve Bilal Epsamlı'nın Genç Çiftçi Projesi kapsamında kurduğu küçükbaş hayvan çiftliği ziyaret edildi.

Düzler köyünde gerçekleştirilen ziyarete Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir, Belediye Başkanı Veysel Şahin, Türkeli Ziraat Odası Başkanı Günay Özçelik ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mediha Elmas katıldı.

Ziyaret kapsamında Türkeli Ziraat Odası tarafından genç girişimcilerin başarılı çalışmaları dolayısıyla Özcan ve Epsamlı'ya başarı plaketi verildi.

Kaymakam Kandemir, genç çiftçilerin üretime sağladıkları katkıların ilçedeki tarımsal kalkınmayı desteklediğini belirterek, bu tür girişimleri takdir ettiklerini söyledi.

Özçelik ise modern üretim anlayışıyla çalışan ve bölge çiftçisine örnek olan genç üreticilerin ilçede hayvancılığın gelişimine önemli katkı sunduğunu dile getirerek, "Doğru kullanılan destekler, üreticinin gücünü artırıyor." dedi.

Özcan ve Epsamlı da sağlanan desteklerle çocukluk hayallerini gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, üretimlerini artırarak çiftliği büyütmeyi hedeflediklerini kaydetti.