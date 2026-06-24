Haberler

Dünyanın konuştuğu Ganalı şamandan videolu mesaj

Dünyanın konuştuğu Ganalı şamandan videolu mesaj Haber Videosunu İzle
Dünyanın konuştuğu Ganalı şamandan videolu mesaj
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere-Gana maçı öncesinde Harry Kane'e büyü yaptığını öne süren Ganalı şaman, karşılaşmanın ardından yeni bir açıklama yaptı. Şaman, İngiliz yıldızı "serbest bıraktığını" söyledi.

2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Gana arasında oynanan maç öncesinde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ganalı şaman yeniden gündeme geldi. Karşılaşma öncesinde Harry Kane'in iyi oynayamayacağını iddia eden şaman, maçın ardından yeni bir açıklamada bulundu.

"HARRY KANE'İ SERBEST BIRAKIYORUM"

Ganalı şaman, İngiltere'nin bir sonraki karşılaşmasına atıfta bulunarak, "Şimdi İngiltere'nin bir sonraki maçında gol atabilmesi için Harry Kane'i serbest bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

MAÇ ÖNCESİNDE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Şaman, İngiltere-Gana maçı öncesinde yaptığı açıklamada Harry Kane üzerinde çalıştığını söylemiş ve yıldız futbolcunun iyi oynayamayacağını öne sürmüştü. İngiltere ile Gana arasında oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona ererken, Kane karşılaşmada beklenen etkiyi yaratamamıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde Trump ile baş başa görüşme olabilir

Dünya bu görüşmeyi bekliyor! Erdoğan "Baş başa olabilir" dedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı' diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi

"Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen kişi için karar verildi
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri belli oldu

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Biri diğerini ikiye katladı
Özel'in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı

Kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı
Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı

Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı
Gazi Konut Yeni Bahçelievler Projesi ile vatandaşları doğayla buluşturacak

Gazi Konut Yeni Bahçelievler Projesi ile vatandaşları doğayla buluşturacak
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti

Genç iş insanı geride veda mektubu bırakarak yaşamına son verdi