Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde Trump ile baş başa görüşme olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde Trump ile baş başa görüşme olabilir Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde Trump ile baş başa görüşme olabilir
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile büyük ihtimalle ikili bir görüşme gerçekleştirebileceklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından parlamento muhabirlerinin gündeme ilişkin sorularını ayaküstü yanıtladı. 

NATO ZİRVESİ'NDE TRUMP İLE KRİTİK TEMAS

Türkiye'nin dış politika ajandasındaki en sıcak başlıklardan biri olan yaklaşan NATO Zirvesi'ne dair konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile beklenen görüşmeye dair sinyali verdi. Zirve marjında müttefik liderler arası diplomasinin yoğun geçmesi beklenirken, Erdoğan gazetecilerin sorusu üzerine, "Trump ile NATO Zirvesi'nde baş başa görüşme büyük ihtimalle olur" dedi.

Bu Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN YASAL DÜZENLEME MESAİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeki bir diğer önemli başlık ise iç güvenlik ve terörle mücadele politikaları oldu. Hükümetin öncelikli hedefleri arasında yer alan ve siyasetin bir numaralı gündem maddelerinden olan "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili soruları da yanıtlayan Erdoğan, Meclis'in çalışma takvimine işaret etti.

Sürecin hukuki altyapısını oluşturacak adımlara ilişkin kararlılık mesajı veren Erdoğan, "Yasal düzenlemeleri yetiştirebildiğimiz kadarını yetiştireceğiz" diyerek, ilgili kanun tekliflerinin ve yasal değişikliklerin yasama yılı içerisinde parlamentodan geçirilmesi için yoğun bir mesai harcanacağını vurguladı.

TRUMP'IN İKİNCİ BAŞKANLIK DÖNEMİNDE İLK TÜRKİYE ZİYARETİ

Trump, Ankara'da gerçekleştirilecek zirveye katılacağını burada doğrulayarak, "Yakında Türkiye'ye gideceğim." demişti. Bu Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.

“İTTİFAK TARİHİNİN EN ÖNEMLİ TOPLANTISI”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da daha önce yaptığı açıklamada, Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi ne katılacağını açıklamıştı. Rubio, “ Abd Başkanı Donald Trump Türkiye'deki NATO zirvesine katılacak. Bu, ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak.” dedi.

7-8 Temmuz tarihinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi, ittifakın 36. liderler toplantısı olacak. Türkiye, 2004 İstanbul Zirvesi'nin ardından ikinci kez NATO liderlerine ev sahipliği yapmış olacak.

Kaynak: Haberler.com
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı

O da artık AK Partili

Davutoğlu'nun Ahmed Şara'ya yaptığı çağrı parti grubuna damga vurdu

Davutoğlu'ndan grup toplantısına damga vuran Şara çıkışı

Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın

Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

bencede olur herşey gizli kapaklıya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? TFF, FIFA'ya şikayet etti anında yanıt geldi

Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? Hacıosmanoğlu şikayet etti
Özel'in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı

Kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı
Dünyanın konuştuğu Ganalı şamandan videolu mesaj

Video çekip paylaştı: Artık onu serbest bırakıyorum
Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı

Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı
Gazi Konut Yeni Bahçelievler Projesi ile vatandaşları doğayla buluşturacak

Gazi Konut Yeni Bahçelievler Projesi ile vatandaşları doğayla buluşturacak
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
İngiltere'de dikkat çeken yürüyüş

Görüntü bugün kaydedildi!