"Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Bölge Finali" düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, 8 ildeki Anadolu imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın 4. bölge finali Şırnak'ta yapıldı.

Merkez Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen finallere Şırnak, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Van, Hakkari ve Mardin'deki ezan okuma yarışmalarında birinci olan 17 öğrenci katıldı.

Öğrenciler, 10 dakika içinde saba, uşşak, rast ve hicaz makamlarında ezan okudu.

İl Müftü Yardımcısı İbrahim Sancar'ın jüri başkanlığında yapılan yarışmanın imam hatip liseleri kategorisinde Van Muradiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Serhat Çakan birinci, Silvan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hamza Demirkıran ikinci ve Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Caner Aydın üçüncü oldu.

Ortaokullar kategorisinde Van Erciş Şehit Ramazan Keserci İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mustafa İsmail Korkmaz birincilik, Batman merkez Halil Hamdi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yunus Emre Şimşek ikincilik, Diyarbakır Bağlar Ferdi Yiğit İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Salih Korkmaz de üçüncülük elde etti.

Yarışmayı İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, kamu kurumlarının müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi izledi.