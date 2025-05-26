Genç, Ailesine Kızarak Apartman Dairesini Kundakladı

Genç, Ailesine Kızarak Apartman Dairesini Kundakladı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde 18 yaşındaki A.A., ailesiyle yaşadığı apartman dairesini kundaklayarak yangın çıkardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü, şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde ailesine kızan genç, yaşadıkları apartman dairesini kundakladı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi Yıldıray Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın 4. katında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışmada, ailesiyle yaşayan A.A'nın (18), çeşitli nedenlerle ailesine kızdığı ve evde kimsenin olmadığı sırada yangını çıkardığını belirledi.

Apartmanın yakınlarında gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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