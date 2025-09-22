Genç Ahiler Kırşehir'de Ahilik Haftası'nı Kutladı

Genç ahiler, 38. Ahilik Haftası kapsamında geldikleri Kırşehir'de kutlama programlarına katıldı.

Farklı illerden Kırşehir'e gelen gençler, Ahi Evran-ı Veli'nin türbesini ve camisini ziyaret etti.

Ardından açılış kutlamalarına katılan gençler, çeşitli etkinlikleri takip etti.

Cacabey Meydanı'nda ahi pilavı ve helvası ikram edilen gençler, daha sonra kentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, müdürlüğün konferans salonunda "Ahilik, Gelenek ve Değerleri" söyleşisinde genç ahilerle bir araya geldi.

Ahilik değerlerinin bugünün toplumsal hayatındaki önemini anlatan Çakmakçı, gençlerin Ahilik mirasını yerinde tanıyarak, hem geçmişin mirasına sahip çıktıklarını hem de geleceğe bu kültürü ulaştırdıklarını belirtti.

Gençlerin toplumsal aidiyet, dayanışma ve meslek ahlakı kavramlarını derinlemesine öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Çakmakçı, Ahilik ve Kırşehir'in kültürel ve tarihi yapısı hakkında bilgi verdi.