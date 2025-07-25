Gemlik'te Zeytinlikte Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü
Bursa'nın Gemlik ilçesinde Kurşunlu Mahallesi'nde çıkan zeytinlik yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bölge sakinlerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, kısa sürede söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Kazım Bulut - Güncel