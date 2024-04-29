Gemlik'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından operasyon düzenlendi.

Operasyonda Yılmaz S, Taşkın A, Paşacan V, Ali E.O. ve Sait S.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.