Gemlik'te silah operasyonu: 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 4 şüpheli tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan baskınlar sonucu silah ticaretine yönelik önemli bir müdahale gerçekleştirildi.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gemlik'te silah ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 10 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
