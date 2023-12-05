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Gemlik'te PKK Üyesi Yakalandı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapılan uygulamada, terör örgütü PKK üyeliğinden hüküm giymiş Erdal E. yakalandı. Erdal E., Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, uygulama yapan jandarma ekipleri, terör örgütü Pkk üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan Erdal E.'yi (34) yakaladı.

Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde Jandarma Motorize Asayiş ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Erdal E. isimli şüphelinin yapılan sorgulamasında PKK silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan firari hükümlü, sevk edildiği Gemlik Adliyesi'nden, Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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