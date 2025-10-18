Gemlik'te Otobüs Şoförüne Yumruklu Saldırı

Haberler

Güncelleme:
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki otobüs terminalinde bir kişi, kızına bağırdığı gerekçesiyle otobüs şoförünü defalarca yumruklayarak darp etti. Olay anı bir yolcu tarafından görüntülendi ve polis inceleme başlattı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde terminalde bir kişi, kızına bağırdığı gerekçesiyle otobüs şoförüne yumruk attı. O anlar, bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Gemlik ilçesindeki otobüs terminalinde bir kişi, kızına bağırdığını ileri süren kişi, şoförü defalarca yumruk atarak darbaetti. Saldırgan, çevredekiler tarafından otobüsten uzaklaştırılırken, o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
